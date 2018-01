Grupo de condutores de petroleiros abandona greve na Venezuela Os preços do petróleo no mercado internacional começaram a cair, segundo analistas, após a notícia de que um grupo de condutores de navios petroleiros terminou sua greve na Venezuela. Segundo um operador do mercado, a notícia foi interpretada como um sinal de que a greve geral que atinge o país há seis semanas possa estar chegando ao fim.