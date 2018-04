Grupo de executivos vende estratégia de Bolsa Um grupo de executivos e investidores veteranos resolveu se unir para vender sua estratégia de aplicação em renda variável. A filosofia baseia-se em aplicações de longo prazo e em empresas com preços depreciados no mercado de ações. A intenção é ser acionista das companhias e acompanhar o desenvolvimento do negócio. Há cerca de sete anos, Guilherme Affonso Ferreira, Luiz Alves Paes de Barros e José Carlos Reis de Magalhães Neto fazem suas apostas em conjunto. "A estratégia se mostrou vencedora e nós resolvemos abrir para captação", contou Magalhães Neto, que está na gestão do fundo, depois de passar por J.P. Morgan, Garantia e Salomon Smith Barney. Juntos, eles formaram o Tarpon HG, que é distribuído pela Hedging-Griffo. A carteira já arrecadou um patrimônio de aproximadamente R$ 12 milhões desde que foi aberta ao público, no início de julho. Pelo perfil do portfólio, somente investidores tidos como qualificados podem participar, com uma aplicação mínima de R$ 100 mil. Por trás do conceito de investimento do Tarpon estão Affonso Ferreira, presidente da Bahema Participações, e Paes de Barros, investidor da Bovespa há mais de 30 anos, que era o maior minoritário do Banco Real na época da compra pelo ABN-Amro. Segundo o gestor do Tarpon HG, o diferencial da carteira é a elevada concentração: o fundo deve ter um mínimo de três ações e um máximo de oito. "Se eu tiver três ações estou confortável. Com certeza, se eu estiver com oito papéis, fico desconfortável", disse Magalhães Neto. Ele acredita que é a seleção dos investimentos que agrega valor à carteira e protege da volatilidade do mercado. A grande maioria dos fundos de ações brasileiros trabalha com um portfólio muito mais diversificado, que conta com papéis de várias empresas para diluir o risco dos investimentos. Mas, na avaliação do especialista, a diversificação deixaria o fundo cada vez mais parecido com o índice Bovespa, aumentando a exposição ao risco da bolsa. Os investimentos do Tarpon buscam avaliar as companhias com desprendimento da volatilidade do cenário do momento. O foco são empresas com boas margens operacionais, receitas relevantes fruto de exportações e baixo endividamento. Seguindo essa estratégia, os especialistas elegeram para a carteira papéis da Belgo-Mineira - o fundo é o maior minoritário da siderúrgica. As outras posições são a Companhia Paranaense de Energia (Copel), Sadia, Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) e a fabricante de armas Forjas Taurus.