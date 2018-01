Grupo de investidores propõe pagamento da dívida da Yukos Um grupo de investidores sediado no Reino Unido e liderado por um colega de Mikhail Khodorkovshy (maior acionista da Yukos, que está preso), propôs o pagamento da dívida de US$ 3,4 bilhões em impostos da empresa, em troca da participação acionária de Khodorkovsky. "Os investidores financeiros estão preparados para comprar a participação de Khodorkovsky e seus parceiros, arrestada pela Corte de Moscou, a fim de oferecer ajuda a Khodorkovsky", diz uma carta datada de 21 de julho obtida pela Dow Jones. Na carta, endereçada ao presidente Vladimir Putin, os investidores dizem que podem realizar o pagamento diretamente ao órgão de orçamento do governo russo. A carta é assinada por George Miller, que se identifica como representante do grupo. Paralelamente, a Corte de Arbitragem russa rejeitou a apelação da Yukos contra a sentença que obriga a empresa pagar os US$ 3,4 bilhões referentes a impostos de 2000. Oficiais de justiça já confiscaram US$ 350 milhões em contas bancárias para cobrir a dívida. Preço do petróleo em alta Os contratos futuros do petróleo cru estão em alta modesta, sustentados por informações sobre uma grande explosão ocorrida em uma refinaria alemã. A refinaria MiRO, atingida pela explosão, fica na cidade portuária de Karlruh e é operada por uma joint venture entre a ExxonMobil, Ruhr Oel e ConocoPhillips. A refinaria tem capacidade para refino de 283 mil barris por dia, no entanto, apenas parte da produção foi paralisada. O incerto destino da Yukos também continua preocupando os investidores. Às 9h29 (horário de Brasília), o contrato de setembro do petróleo cru negociado no pregão eletrônico da Nymex subia US$ 0,14 (0,34%), para US$ 41,50 o barril. O contrato de mesmo vencimento do brent, negociado em Londres, avançava US$ 0,14 (0,37%), para US$ 38,15 o barril. As informações são da Dow Jones.