Grupo do MME acompanhará investigação sobre apagão O ministério de Minas e Energia vai criar um grupo de trabalho encarregado de acompanhar as investigações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre as causas do blecaute que deixou 18 Estados sem energia elétrica, na noite da última terça-feira. Segundo o ministério, o grupo terá também a função de propor medidas para tentar aperfeiçoar a segurança no sistema elétrico brasileiro.