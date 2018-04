Grupo dos Sete endurece com a Argentina A possibilidade de a Argentina chegar a um acordo com o Fundo Monetário Internacional nas próximas semanas, aventada pelo ministro da Economia da Argentina Jorge Remes Lenicov, foi praticamente descartada hoje pelos ministros das finanças do Grupo dos Sete países mais industrializados que controlam as decisões da instituição. Numa dura mensagem a Buenos Aires, o G-7 pediu às autoridades para cumprir os compromissos de austeridade fiscal que já assumiram se quiserem ter o apoio do Fundo. Os ministros afirmaram que a "situação na Argentina é uma séria preocupação" e detalharam as exigências num comunicado sobre a reunião que tiveram na noite de sexta-feira e ontem pela manhã. "Reformas do quadro fiscal abrangendo as províncias, estabelecimento de uma âncora monetária e melhoras na lei de falências e subversão econômica ajudarão a restaurar os investimentos e o crescimento, aumentando, assim, o padrão de vida do povo argentino". O fato de terem mantido a pressão um dia depois de o governo de Buenos Aires ter decretado feriado bancário completo por tempo indeterminado, a partir desta segunda-feira, numa medida desesperada para tentar salvar o que resta do sistema financeiro do país, mostrou que a Argentina não deve contar com a complacência dos países ricos. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, que é há meses o chefe da linha dura no tratamento na Argentina, afirmou ontem que os ministros do G-7 estão "em completa sintonia". O ministro das Finanças da França, Laurent Fabius, confirmou. Ele disse que as expliações que ouviu de Remes Lenicov "não foram satisfatórias". A declaração é particularmente significativa porque a França era vista , até agora, como o país europeu mais simpático à difícil situação da Argentina. Fabius acrescentou que "a situação está longe de estar estabilizada e todos os países latinoamericanos ainda podem sofrer com uma forte depreciação do peso argentino". Certamente ciente disso, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, insistiu na adoção de uma linguagem mais positiva sobre a Argentna no comunicado do Comitê Monetário e Financeiro Internacional, durante o almoço o grupo. Em seu comunicado, divulgado no início da noite, o comitê foi mais diplomático do que o G-7 e Fabius e "reconheceu os passos que estão sendo dados pela Argentina para tratar de sua difícil situação econômica". O diretor-gerente do FMI, Horst Koehler, disse que teve "um bom encontro" com Lenicov. Mas deixou claro que um acordo não está assegurado, dizendo que "o ministro tem que voltar para Buenos Aires e trabalhar mais" para tornar o programa sustentável. A situação da Argentina foi o único tema discutido durante o almoço. Koehler disse também que compreende que o governo Argentino tenha decretado feriado bancário, mas deixou clara sua apreensão com a medida. "Espero que eles tenham pensado bem (a medida), mas eles tinham que fazer alguma coisa porque estavam diante de uma corrida aos bancos". O dirigente do FMI disse que os argentinos precisam ter um "sentido de urgência" de arrumar as finanças das províncias para obter "um equilíbrio fiscal global consolidado" na Argentina. Supondo que as autoridades e os políticos argentinos compreenderão a mensagem e passarão à ação , Koehler disse que "mandará a equipe do Fundo à Argentina em maio para negociar a carta de intenção". Rodrigo Rato, o espanhol que preside no momento o grupo de ministros das finanças da União Européia, reiterou que o saneamento das finanças públicas das províncias continua a ser chave para um acordo com o FMI. "O que é necessário é que todas as províncias enfatizem seu compromisso com os objetivos fiscais; há que haver um compromisso claro; o FMI e os demais países membros consideram isso essencial que o programa fiscal seja cumprido".