Grupo espanhol investe US$ 300 milhões em resort na Bahia Depois do Costa de Sauípe - o maior complexo turístico do Nordeste -, mais um grande empreendimento será instalado no litoral norte baiano. O grupo espanhol Iberostar, um dos maiores do setor na Europa e Caribe, vai investir US$ 300 milhões num resort de dois mil apartamentos na Praia do Forte, a 80 quilômetros de Salvador. O anúncio foi feito pelo presidente do grupo, Miguel Fluxá, que se encontrou ontem com o governador Paulo Souto (PFL) no Palácio de Ondina. Pelo cronograma do projeto, as obras devem começar no fim do ano e a primeira etapa estará pronta em dezembro de 2004. O resort ocupará uma faixa de dois quilômetros de praias, onde será instalado também um campo de golfe. A perspectiva é de criação de 7,5 mil empregos (3 mil diretos e 4,5 mil indiretos). O Iberostar está presente em 27 países, administrando cerca de 38 mil apartamentos. O faturamento anual do grupo é da ordem de US$ 2 bilhões.