Grupo Estado conclui renegociação de sua dívida O presidente do Conselho de Administração da S.A. O Estado de S. Paulo, Francisco Mesquita Neto, informou que o Grupo Estado concluiu a renegociação de sua dívida, o que lhe permite readequar seus compromissos à sua capacidade de geração de caixa e, somado à conclusão de seu programa de reestruturação organizacional iniciado em 2001, criará um cenário propício à recuperação, consolidação e fortalecimento de todos os seus negócios. Com um sistema de governança corporativa moderno, o Grupo Estado iniciará o ano de 2004, segundo ele, focado em agilidade de decisão, na valorização de seus produtos jornalísticos, racionalização de custos, simplificação de etapas administrativas, modernização das operações industriais e de logística, bem como no incremento de receitas. "A profissionalização total das áreas de gestão da empresa, plano da família Mesquita, pode, agora, ser concretizada?, informa Francisco Mesquita em comunicado distribuído às 18 horas. ?Para completá-la, anuncio hoje a decisão de me afastar do cargo de Diretor Superintendente, que vinha ocupando interinamente desde abril deste ano, para dedicar-me às funções da presidência do Conselho de Administração. As atribuições da Superintendência, até que se complete a escolha do novo Executivo Chefe, estarão sob a responsabilidade dos Diretores Eloi Lacerda Gertel e Célio Virginio dos Santos Filho, aos quais se reportarão os demais executivos da organização."