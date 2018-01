Grupo Estado inicia projeto de reestruturação A S.A. O ESTADO DE S.PAULO, que edita os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, está empenhada em estudar e implementar a reestruturação de suas empresas com o objetivo de maximizar a rentabilidade de seus negócios, criando, assim, condições de contornar as dificuldades comuns por que passa a indústria da comunicação no país. Para implementar esse projeto, contratou a assessoria dos Srs. Alcides Tapias, Roberto D´Utra Vaz e Octávio Castelo Branco, que se constituíram num Comitê de Reorganização, subordinado ao Conselho de Administração. Na realização de seus trabalhos os Consultores, cujos nomes dispensam apresentação pelos seus currículos e pelo reconhecimento do mercado pelos serviços prestados a empresas privadas e aos poderes públicos, contarão com os serviços do Sr. Cláudio Galeazzi, da Galeazzi & Associados, para apoiá-los na elaboração do Projeto de Reestruturação, conforme definido pelo Conselho de Administração. Paralelamente o Conselho de Administração estará desenvolvendo estudos para a implantação de um novo modelo de Governança Corporativa, voltado a adaptar os processos decisórios do Grupo aos desafios de crescimento dos negócios, do acesso aos mercados de capitais e da abertura do setor da mídia.