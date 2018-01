Grupo Estado lança 'Broadcast Agro'

A "Agência Estado", empresa do Grupo Estado, seguindo sua tradição de cobertura do setor agrícola, lançou neste domingo, 18, o Broadcast Agro, uma plataforma de informações em tempo real voltada exclusivamente ao agronegócio. A decisão de investir no projeto reflete o desejo do grupo de oferecer aos usuários da plataforma - traders, produtores rurais, exportadores e investidores nas bolsas de futuros de commodities agrícolas - informações e ferramentas de mercado à altura do elevado nível de profissionalismo do agronegócio. Neste ano, o setor deve movimentar R$ 1,22 trilhão, respondendo por 23% do PIB nacional e por 40% do faturamento das exportações do País.

“Este é mais um dos investimentos que o grupo vem fazendo nos últimos cinco anos, que somam cerca de R$ 120 milhões, visando ao crescimento”, disse o diretor presidente do Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto. “Combina a qualidade e a credibilidade de nossas informações com a alta tecnologia da plataforma Broadcast.”

Em 1995, o Broadcast foi pioneiro na produção do noticiário de agronegócio em tempo real, acompanhando o comprometimento histórico do grupo com o jornalismo agrícola. O tema esteve presente no jornal O Estado de S.Paulo sistematicamente desde 1918, quando foi criada a coluna semanal Assumptos Agrícolas. Em 5 de janeiro de 1955 circulou a edição número 1 do Suplemento Agrícola, um caderno em formato tabloide. Mais recentemente, em abril deste ano, o Grupo lançou duas Newsletters Broadcast Agro, uma sobre o mercado de soja e milho e outra sobre boi gordo, que trazem diariamente a cobertura do que ocorre de mais importante dentro e fora das propriedades rurais.

Para o diretor-geral da Agência Estado, Daniel Parke, o lançamento faz parte da estratégia de especialização cada vez maior nos setores de maior demanda dos clientes. “O Brasil é líder mundial em inovação, ciência e produção de commodities agrícolas. O lançamento do Broadcast Agro reconhece nosso maior foco no tão importante e crescente mercado de agronegócios no Brasil”, afirmou. “O novo terminal faz parte da recentemente ampliada linha de produtos Broadcast: Broadcast+, Broadcast Político e Broadcast Soluções de Negociação Eletrônica.”

O Broadcast Agro chega com um terminal exclusivo de notícias em tempo real e uma série de novos serviços. A plataforma inclui o acesso a dados de preços físicos, fretes rodoviários, line up dos principais portos brasileiros, indicadores do setor agrícola, dados e previsões de clima em parceria com a Somar Meteorologia, ferramentas de precificação de opções e livro de ofertas de ativos agrícolas dos mercados nacional e internacional.

A cobertura diária de notícias e a equipe dedicada ao agronegócio também foram ampliadas. A partir de agora, as notícias serão organizadas por setores e culturas agrícolas. Cada seção trará informações de mercado, boletins periódicos, novidades apuradas em grandes eventos e cotações ao longo do dia das principais bolsas de negociação de commodities do mundo (Chicago, Nova York e Londres). Os cenários diários para diversas culturas permanecem no novo produto, enquanto as questões macroeconômicas que afetam o agronegócio ganham uma abordagem diferenciada, sob a ótica do setor. O novo Broadcast Agro traz ainda o acompanhamento sistemático de quase 80 empresas do setor.

Nesta nova etapa, os usuários da plataforma encontrarão ainda reportagens especiais feitas em campo pela equipe de jornalistas do Broadcast Agro. A plataforma ganha, além disso, o próprio canal Broadcast ao Vivo, com entrevistas transmitidas diretamente da redação. Vídeos e fotos serão postados regularmente no terminal e as principais notícias do dia serão publicadas, também, na seção Top News Agro.

