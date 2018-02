Grupo Estado realiza fórum sobre desenvolvimento regional

O primeiro painel de debates sobre a Região Norte terá a participação do governador do Amazonas, Eduardo Braga, além do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Adalberto Luis Val, e do diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Vale, Fernando Augusto Quintela.

O segundo painel deste primeiro ciclo de debates começa às 11 horas e terá a participação de José Alberto Machado, especialista em desenvolvimento regional e professor da Universidade Federal do Amazonas, Paulo Barreto, pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Guilherme Leal, copresidente do conselho de administração da Natura e Maurílio Monteiro, secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará.

Depois do Fórum Nordeste, no dia 8 de dezembro, a série prossegue em 2010, com debates sobre as demais regiões, sempre com a participação da Agência Estado e da Rádio Eldorado. Os fóruns têm o objetivo de reunir governadores, ministros, empresários e outros convidados para discutir os desafios e tendências do desenvolvimento em cada região.