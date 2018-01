Grupo francês compra farmacêutica brasileira O grupo francês Pierre Fabre anunciou nesta quarta-feira que está comprando 70% dos laboratórios brasileiros Darrow, propriedade da família Duarte. Segundo nota divulgada pelo grupo francês, a empresa brasileira é especializada em produtos de oncologia e de dermocosmética. No ano passado, o Darrow faturou cerca de 8,5 milhões de euros. O valor do negócio não foi revelado. Os Laboratórios Darrow empregam 250 pessoas e dispõem de uma unidade de produção em Areal, município próximo à cidade do Rio de Janeiro. Ainda segundo a nota, com a aquisição, os Laboratórios Pierre Fabre reforçam sua presença na América do Sul. O Brasil, com seus 182 milhões de habitantes, é o sétimo mercado mundial para a dermocosmética e o nono mercado farmacêutico. O grupo Pierre Fabre é o segundo laboratório independente francês, emprega cerca de 8.700 pessoas e teve um faturamento de 1,48 bilhão de euros em 2005, dos quais 44% no exterior. Seus setores de atividade envolvem produtos farmacêuticos, produtos para saúde e produtos dermocosméticos com as marcas Avène, Ducray, A-Derma, Galénic, Klorane e René Furterer. Ainda segundo a nota, com mais de 1.400 pesquisadores, o grupo Pierre Fabre investe 25% do seu faturamento anual da atividade médica na pesquisa e desenvolvimento em cinco eixos terapêuticos principais da saúde pública: oncologia (setor prioritário em P&D da Pierre Fabre Médicament com 50% do orçamento nessa área), sistema nervoso central, cardiologia, medicina interna/urologia e dermatologia.