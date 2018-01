Grupo francês comprará editora de livros da Time Warner O grupo francês Lagardere anunciou hoje que chegou a um acordo para comprar a americana Time Warner Book Group por 357,5 milhões de euros, com o que se tornará a terceira maior editora do mundo. Com a compra da quinta maior editora americana, a Lagardere equilibra seu negócio de edição nas "três línguas-chaves, que são o francês, o inglês e o espanhol", ressaltou num comunicado do grupo, que tem negócios nos meios de comunicação, no setor de defesa e na área de alta tecnologia. "A aquisição da Time Warner Book Group constitui um movimento estratégico ambicioso para nossa atividade na edição de livros, que se revelou como um motor de crescimento e de melhora da rentabilidade", destacou o presidente da Lagardere, Arnaud Nourry, ao reiterar seu desejo de "desenvolver o livro" e ampliar sua cota de mercado nos Estados Unidos. A Time Warner Book Group é um editora especializada em literatura popular, com vários escritores de grandes sucessos, como Nelson DeMille, Nicholas Sparks, James Patterson, David Baldacci e Malcolm Gladwell. A companhia também edita livros ilustrados, obras religiosas, literatura juvenil e livros com áudio, assim como produtos da Disney e da Microsoft, disse Lagardère. O grupo americano também está presente no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia, o que possibilitará à Lagardere tornar-se líder nesses três países, segundo o comunicado.