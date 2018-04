Grupo Gerdau amplia direitos dos minoritários O Grupo Gerdau decidiu ampliar o direito de seus acionistas. As companhias gaúchas anunciaram ontem que vão conceder aos minoritários donos de ações preferenciais o direito de participar de uma eventual oferta pública em caso de venda das empresas. Com isso, eles passam a ter acesso ao prêmio pelo controle pago em aquisições, conhecido como "tag along". O vice-presidente do grupo, Frederico Gerdau Johannpeter, contou que os investidores terão direito a 100% desse prêmio. Pela nova nova Lei das S.As., vigente desde o início de março, esse direito é obrigatório somente para os investidores de papéis ordinários, e limita-se a 80%. A medida divulgada ontem engloba a Siderúrgica Gerdau e a Metalúrgica Gerdau, e passa a valer após aprovada em assembléia, marcada para o dia 30. O Grupo Gerdau não foi o primeiro a lançar a novidade. Na semana passada, a Itaúsa e o Itaú anunciaram que seus acionistas passariam a ter direito ao prêmio de controle. A Gerdau está adequando seu estatuto à nova lei. O grupo poderia, no lugar de dar o "tag along", pagar aos preferencialistas dividendo 10% superior frente aos donos de papéis ordinários ou dar prioridade no recebimento dos proventos, correspondente a 3% do valor patrimonial da ação. Com essa escolha das empresas, os investidores de ações preferenciais deixarão de receber dividendo 10% maior do valor distribuído às ordinárias. Isso vinha ocorrendo, segundo o vice-presidente do grupo, apesar de não estar previsto no estatuto. Analistas e investidores receberam bem a notícia. As ações da Siderúrgica Gerdau chegaram a subir 2,17% no pregão de ontem, enquanto o Índice Bovespa operou a maior parte do tempo em queda. Na semana passada, os papéis da Itaúsa e do Itaú também mostraram valorização. Para a especialista do Unibanco Research Katia Brollo, a medida dá mais força para as ações da empresa, pois demonstra um comprometimento com os acionistas minoritários. Na opinião de Juliana Chu, da Itaú Corretora, a notícia surpreendeu positivamente, apesar de a companhia já demonstrar uma preocupação com os investidores. Ela lembrou que a Gerdau é negociada com o selo Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo. Sobre uma possível adesão ao selo Nível 2, o vice-presidente do Grupo Gerdau disse que há interesse, mas as companhias vão aguardar para ver o funcionamento de outras regras ainda não atendidas pelos seus estatutos.