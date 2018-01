Grupo Hilton prepara a venda de negócios de hotéis O grupo Hilton, a companhia de hotéis e apostas, dá os últimos retoques para a venda por 3,6 bilhões de libras (ao redor de 5,22 bilhões de euros) de seu negócio hoteleiro para a Hilton Hotels Corporation (HHC) dos EUA, informa hoje o Financial Times. Espera-se que o anúncio seja conhecido hoje e pode coincidir com a abertura dos mercados em Nova York, embora não se descarte que só se saiba de tudo no final de semana. Os assessores do Hilton trabalharam durante o Natal com o objetivo de alcançar o acordo no final do ano, acrescenta o periódico econômico. A venda pode reunir as duas companhias Hilton, que ficaram divididas em 1964, deixando que a HHC se centrasse nos Estados Unidos e o Hilton em outros mercados internacionais. O acordo, diz o diário, pode ser motivo de uma maior consolidação na indústria hoteleira internacional.