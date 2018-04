Grupo Holcim rejeita oferta da Venezuela O Grupo Holcim, da Suíça, informou ontem que a quantia oferecida pela Venezuela pela nacionalização de sua filial no país "não é aceitável" e, portanto, seguirá adiante com a arbitragem internacional. "A Holcim não recebeu até o momento uma oferta da Venezuela que seja aceitável do ponto de vista legal ou financeiro", diz a empresa, em seu site. Na quinta-feira, a Venezuela anunciou a nacionalização da Holcim e da francesa Lafarge.