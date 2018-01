Grupo HSBC lucrou US$ 15,789 bilhões em 2006 O HSBC, o maior banco da Europa e o terceiro do mundo por capitalização, obteve um lucro atribuído de US$ 15,789 bilhões em 2006, o que representa uma alta de 4,7% em relação aos US$ 15,018 bilhões do ano anterior, informou nesta segunda-feira, 5, a companhia. Assim, o HSBC se transforma no único dos cinco grandes bancos britânicos a não aumentar seu lucro em dois dígitos, devido ao prejuízo que seu negócio de créditos hipotecários sofreu nos Estados Unidos. O lucro antes de impostos na América do Norte, que representa 21% do grupo, caíram 26,71%, a US$ 4,668 bilhões, contra os US$ 5,915 bilhões do ano anterior. O presidente da companhia, Stephen Green, explicou em comunicado que a divisão de empréstimos hipotecários nos Estados Unidos (Mortgage Services) registrou um nível de moras "muito maior" do que se esperava. "Estamos reestruturando este negócio para que a concentração de risco dos dois últimos anos não volte a se repetir" com mudanças na gestão e "fortalecimento dos controles e prevenção de riscos", acrescentou Green. A dívida de difícil cobrança (falta de pagamentos) do grupo cresceu 26,22% no ano passado, a US$ 10,55 bilhões. Lucro mundial A empresa, que opera em Europa, Hong Kong, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, América do Norte e América Latina, obteve um lucro antes de impostos no mundo todo de US$ 22,086 bilhões, 5,34% a mais que no ano anterior. Seu negócio na Europa, que representa um pouco mais de 30% do grupo, obteve um lucro antes de impostos de US$ 6,974 bilhões, 8,86% a mais que no ano anterior. Na Ásia e no Pacífico, sem contar Hong Kong, o lucro do banco cresceu 37%, para US$ 3,527 bilhões. A receita líquida do grupo chegou a US$ 54,793 bilhões no mundo todo, 9,95% a mais que no ano anterior, enquanto as despesas foram de US$ 33,553 bilhões, uma alta de 13,68%. O grupo HSBC fechou 2006 com um volume de créditos a clientes de US$ 868,133 bilhões, 17,32% a mais que no ano anterior. As comissões forneceram US$ 21,08 bilhões da receita do grupo HSBC, uma alta de 20,55%, enquanto seus ativos totais chegaram a US$ 1,86 trilhão. A empresa anunciou um quarto dividendo para 2006 de US$ 0,36 por ação, 16,1% a mais que no ano anterior e de acordo com as previsões. Os analistas já previam que a empresa compensaria os resultados adversos na América do Norte com uma boa notícia deste tipo para seus acionistas. As ações do HSBC caíram 14% desde novembro de 2006, quando os analistas já advertiam sobre o que poderia ocorrer em seu negócio americano de hipotecas.