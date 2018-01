Grupo Ipiranga cresce no mercado de combustíveis A divisão de distribuição de combustíveis do Grupo Ipiranga, representada pela Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga (DPPI) e Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI), deve bater recorde de venda neste ano. A previsão é que a distribuição alcance 14 bilhões de litros até o encerramento de dezembro, o que representará uma elevação de 2,4% ante o volume comercializado no ano passado. O desempenho é relevante quando comparado com o crescimento geral do mercado, 0,4% até novembro. "As projeções da área de distribuição apontam para crescimento superior a 2,4%. Estamos ganhando participação de mercado", afirma Leocadio Antunes Filho, diretor-superintendente e de Relações com Investidores das companhias. Ao final de julho, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Ipiranga detinha 19,9% de participação do mercado brasileiro de combustíveis. Segundo Antunes, ao final deste ano, a rede da Ipiranga, maior empresa privada de distribuição de derivados de petróleo do País, contará com mais de 4,3 mil postos e 1.156 franquias próprias de conveniência, sob a bandeira am/pm, e automotivas, com a marca Jet Oil. Para 2007, diz o executivo, a Ipiranga prevê manutenção dos valores investidos em relação a este ano, R$ 305 milhões. Conforme Antunes, os recursos serão aportados, principalmente, na melhoria e ampliação da rede de postos revendedores e infra-estrutura logística. Em novembro, a Ipiranga iniciou a operação de uma nova base de distribuição, em Cascavel (PR), com vistas a entregar gasolina, diesel e álcool à região oeste do Estado. Mensalmente, a base deverá movimentar entre 15 milhões e 20 milhões de litros de combustíveis. "Os investimentos têm por objetivo a manutenção da estratégia de crescimento e reforço do posicionamento diferenciado da empresa", explica. Conforme Antunes, oportunidades na área de Gás Natural Veicular (GNV) também estarão no foco da Ipiranga ao longo de 2007 - em novembro, eram 177 postos em operação. "A Ipiranga priorizará oportunidades que possibilitem uma maior participação no mercado de GNV não apenas em virtude do crescimento que esse combustível vem registrando na matriz energética nacional, mas também pela importância para a preservação do meio ambiente, uma vez que é menos poluente", afirma.