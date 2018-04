Grupo Leya desiste da Nova Fronteira

O grupo editorial português Leya anunciou ontem ter desistido da aquisição da Nova Fronteira, mas afirmou que vai entrar no mercado brasileiro mesmo sem se atrelar a alguma editora nacional. Ao menos, por enquanto. "A prospecção por novos parceiros continua, mas, no momento, a Leya inicia suas atividades no Brasil por conta própria", comentou o diretor editorial Pascoal Soto. "O grupo, líder no mercado português, chega com o objetivo de figurar entre os primeiros." Para isso, o grupo pretende fechar 2009 com aproximadamente 20 novos títulos publicados. E, para os próximos dois anos, serão cerca de 100 novos títulos publicados por ano. Soto conta que as negociações com a Nova Fronteira, que pertence à Ediouro, quase se concretizaram, mas a checagem final dos números tornou o acerto inviável. De fato, a tradicional editora fundada por Carlos Lacerda demitiu mais de 40 funcionários no início do mês, perdendo até profissionais graduados (como editores). Com isso, diminuiu o número de títulos lançados por mês, comprometendo a programação previamente elaborada. Desde o final do ano passado, quando anunciou que chegaria ao mercado brasileiro, o grupo Leya buscava a aquisição de alguma casa editorial nacional - rumores no mercado chegaram a apontar a Companhia das Letras como primeiro opção, informação não confirmada pelos empresários de ambos os lados. "Na verdade, não aconteceu aqui o que se passou em Portugal, onde o grupo fez várias aquisições com rapidez." Nascida em janeiro de 2008 como empresa holding, a Leya logo atingiu a liderança do mercado português ao adquirir outras editoras - atualmente, são 17 casas, incluindo as tradicionais Dom Quixote (que publica a obra de António Lobo Antunes) e Caminho (José Saramago). Figuram também uma empresa de Moçambique (Ndjira) e outra de Angola (Nzila). Além da literatura, o grupo investiu também em livros escolares, detendo hoje entre 30% e 40% desse segmento em Portugal. Por enquanto, não há previsão de ação idêntica no Brasil. Apesar de os primeiros lançamentos nacionais estarem previstos para outubro, Pascoal Soto afirma que a editora será oficialmente lançada em setembro, quando uma festa vai apresentar o romance O Rastro do Jaguar, que garantiu o primeiro lugar do Prêmio Leya, instituído no ano passado, ao escritor brasileiro Murilo Antônio Carvalho, que faturou 100 mil. "Será nosso número zero", comenta Soto. Em outubro, o diretor pretende lançar sete títulos, como Portal do Pilar, o primeiro romance do compositor Paulo César Pinheiro, e Chico Buarque: Causos e Canções (título provisório), em que o jornalista Wagner Belícimo Homem demonstra como a música é reveladora da personalidade do compositor. E, até o final do ano, sairá um romance do publicitário Washington Olivetto em homenagem ao centenário de fundação do Corinthians, a ser comemorado em 2010. "É uma história engraçada em que os melhores jogadores da história corintiana enfrentam seleções dos rivais. O detalhe é que Fausto Silva vai comandar o Santos; Jorge Ben Jor, o Flamengo; e Carlos Menem, o River Plate."