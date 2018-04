Grupo Maggi compra empresa na Noruega O Grupo André Maggi assumiu o controle da norueguesa Denofa S/A, comprando 51% das ações da empresa, e ampliou sua presença no mercado europeu. No ano passado, o grupo brasileiro iniciou as atividades com um escritório em Roterdã, na Holanda. Conforme nota divulgada pela AMaggi, a Denofa opera no processamento de soja na Noruega, com uma capacidade de esmagamento de 430 mil toneladas por ano, e beneficiamento de óleo de colza, por meio de uma fábrica na Polônia. Segundo a nota, 41% das ações da empresa norueguesa foi comprada da Agrenco, e 11% da Norgrain, grupo que controlava até então a Denofa. Com a aquisição, a composição acionária da Denofa passou a ser de 51% do Grupo André Maggi e 49% da Norgrain. O valor do negócio não foi divulgado. Com a aquisição e controle da empresa norueguesa, o objetivo do grupo brasileiro é reforçar a atuação no segmento de soja não transgênica, já que toda a produção da Denofa é 100% não OGM. "O fato de estar baseado na Europa, conhecendo melhor o dia a dia do consumidor e os acontecimentos mais importantes da região, ajudará o grupo a desenvolver novos produtos para os países escandinavos", disse, em nota, o presidente do Grupo André Maggi, Pedro Jacyr Bongiolo. O grupo Maggi possui três unidades de processamento de soja no Brasil - em Cuiabá e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, e em Itacoatiara, no Amazonas -, com capacidade total de esmagamento de 6,6 mil toneladas por dia. A empresa também tem uma divisão produtiva, que plantou na safra passada 139 mil hectares de soja, 55 mil hectares de milho safrinha e 10 mil hectares de algodão, em cinco fazendas em Mato Grosso. CORREÇÃO Diferentemente do publicado na entrevista "Ainda somos os líderes em alimentos", à página B13 da edição de 13/07, o crescimento de 12% no faturamento do grupo Carrefour no Brasil se refere apenas aos números do primeiro trimestre.