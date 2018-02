Grupo Mercedes vende 7,7% a mais até julho O Grupo Mercedes, do fabricante germano-americano Daimlerchrysler, aumentou suas vendas de carros para 729.600 unidades nos sete primeiros meses do ano, 7,7% a mais que no mesmo período de 2005. Segundo o produtor automobilístico alemão, as vendas da marca Mercedes-Benz subiram 12% de janeiro a julho, para 658 mil unidades. No entanto, as entregas da marca Smart caíram 20%, para 71.600 unidades. Em julho, a Mercedes Car Group - que reúne as marcas Mercedes-Benz, Smart e Maybach - aumentou suas vendas em 1,7%, para 102.300 unidades. As vendas da marca Mercedes-Benz subiram 5,1% no mês, para 92.700 veículos, enquanto da Smart caiu 22,4%, para 9.600 carros, frente aos números do mesmo mês de 2005. Na Bolsa de Frankfurt, as ações da Daimlerchrysler caíam 0,5% por volta das 8h35 de Brasília, para 39,49 euros.