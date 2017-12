Grupo mineiro anuncia contratação de 1,4 mil pessoas O grupo mineiro Algar irá anunciar oficialmente nesta quarta-feira a contratação de 1.442 pessoas na região do Triângulo Mineiro. Segundo a empresa, aproximadamente 800 vagas estão destinadas a pessoas que estão assinando pela primeira vez a carteira de trabalho. Os detalhes da abertura dos postos de trabalho serão fornecidos numa solenidade, em Uberlândia, onde se localiza a sede do grupo. A cerimônia deverá contar com a presença do ministro do Trabalho, Jaques Wagner. O grupo Algar é formado por 13 empresas, que atuam nos setores de telecomunicações, alimentação e entretenimento.