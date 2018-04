Grupo Naoum dá licença remunerada para 4 mil O Grupo Nauom concedeu hoje licença remunerada para 4 mil funcionários, ou 80% dos 5 mil empregados de suas três unidades sucroalcooleiras - Usina Santa Helena, na cidade homônima de Goiás, e as usinas Jaciara S/A e Pantanal de Açúcar e Álcool, ambas no município de Jaciara (MS). A medida ocorre para uma redução de custos operacionais, como transporte a alimentação dos funcionários, e foi tomada em meio ao processo de recuperação judicial da companhia, iniciado em novembro de 2008. Segundo comunicado do Grupo Naoum, o período da licença remunerada deve se estender até o início do mês de março, período do inicio das atividades para a próxima safra. O retorno dos funcionários será gradativo e ocorrerá de acordo com o início das operações das usinas. Os cerca de mil funcionários restantes que não sairão de licença são basicamente do quadro administrativo. Devido à crise financeira internacional e às quedas nos preços de açúcar e etanol, o Grupo Naoum protocolou seu pedido de recuperação judicial, deferido no dia 25 pelo juiz da 4ª Vara Civil de Anápolis (GO), Dioran Jacobina Rodrigues. O grupo aguarda a definição da data para a assembleia geral dos credores para aprovação do plano de recuperação judicial.