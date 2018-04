Grupo Odebrecht vai reformar porto cubano A construtora Odebrecht vai reconstruir o Porto de Mariel, cidade localizada a 45 quilômetros de Havana, de onde partiu o êxodo cubano para os Estados Unidos em 1980. O Brasil vai emprestar US$ 300 milhões ao governo do Raúl Castro para o início da obra, cujo custo total está estimado em US$ 3 bilhões. Cuba quer fazer de Mariel um centro logístico para a sua nascente indústria offshore de petróleo, da qual a Petrobrás faz parte. Em outubro do ano passado, a estatal brasileira adquiriu um bloco para exploração de petróleo nas águas cubanas do Golfo do México. No início de julho, a empresa abriu um escritório em Havana. Além da Odebrecht e da Petrobrás, outras duas empresas brasileiras de porte estão presentes na ilha caribenha. Uma delas é a Souza Cruz - subsidiária brasileira da British American Tobacco (BAT) -, sócia da União das Empresas de Tabaco de Cuba (Uneta) na Brascuba. A outra é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ( Embrapa), que tem ajudado os cubanos no cultivo de soja.A iniciativa da estatal brasileira poderá beneficiar toda a cadeia do agronegócio brasileiro, com a exportação de máquinas e implementos agrícolas, entre outros produtos. Presente na ilha desde 1995, a Brascuba tem faturamento anual da ordem de US$ 10 milhões . A empresa responde pela venda de 1,5 bilhão de cigarros por ano, dos quais 330 milhões exportados para mercados como Espanha, Japão, França México, Rússia e Hong Kong.