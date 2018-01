Grupo Opportunity deve assumir Editora Três O grupo Opportunity, de Daniel Dantas, vai ingressar no setor de mídia por meio da Editora Três, que publica as revistas IstoÉ, IstoÉ Dinheiro, Dinheiro Rural e IstoÉ Gente. Fontes ligadas ao banqueiro informaram que ele encaminhou nesta sexta ao empresário Domingo Alzugaray, proprietário da editora, proposta de aquisição de 51% do direito de uso da marca. A assinatura do contrato, prevista para ocorrer até o início da semana que vem, selará a primeira parte do negócio, que envolve recursos para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários da empresa. O valor do negócio, porém, não é conhecido. O acordo é como uma joint-venture para licenciamento da marca, estruturando a montagem de um novo negócio. Não haverá assunção das dívidas da Editora Três, que giram em torno de R$ 600 milhões. Alzugaray, dizem as fontes, continuará com participação de 49% da marca e será inteiramente responsável pelo passivo do grupo, que acumula dívidas trabalhistas e tributárias. "A dívida continua sendo do Alzugaray", afirma uma fonte ligada a Daniel Dantas. Greve Os funcionários da Editora Três distribuíram um manifesto por e-mail, no qual anunciaram período de greve a partir desta sexta. De acordo com o documento, a greve pleiteia a "finalização das negociações que envolvem o controle da companhia e informações objetivas que apontem uma solução para as muitas questões trabalhistas pendentes".