Grupo Opportunity é multado em R$ 560 mil A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou multas no valor total de R$ 560 mil ao grupo Opportunity, do empresário Daniel Dantas, e a dois de seus executivos por irregularidades na gestão do Opportunity Fund, fundo sediado nas Ilhas Cayman. Ao pronunciar a sentença, o presidente do órgão fiscalizador, Marcelo Trindade, reconheceu que não é exceção este tipo de irregularidade - participação de brasileiros em fundos offshore, voltados especificamente a residentes fora do País. "Duvido que o Opportunity tenha sido o único administrador de recursos brasileiro a receber investimentos de brasileiros em um fundo offshore", disse. Na avaliação de Trindade, a grande exposição do caso na imprensa não se deve à gravidade do caso em si, e sim "a outra coisa", que não especificou. Antes da sentença, o advogado que defende o Opportunity, Francisco Müssnich, advertiu que as acusações são apenas instrumento de uma guerra pelo controle acionário de empresas de telefonia administradas pelo Opportunity. Trindade também se declarou "triste" de ver o auditório "tão cheio" para o acompanhamento do caso. "A meu ver, este julgamento é totalmente irrelevante na realidade atual do mercado brasileiro", disse. Ele aproveitou para antecipar as críticas que o órgão pode vir a receber por causa do valor das multas: "Muitas queixas serão publicadas dizendo que as penas são irrisórias e que eles (os administradores do fundo) deveriam ter sido banidos do mercado e, se possível, da face da Terra. Mas, a CVM fez exatamente o que tinha de fazer sobre o caso", afirmou.