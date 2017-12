Grupo Pão de Açúcar: mais lojas O grupo Pão de Açúcar estima inaugurar novas lojas em 2001 e reformar algumas unidades existentes. A companhia informou também que investirá no desenvolvimento de novas tecnologias e em um novo centro de distribuição para produtos refrigerados. A área de logística consumirá perto de R$ 40 milhões (6,4%), mesmo valor a ser destinado à tecnologia. O hipermercado Extra terá de quatro a cinco novas lojas o ano que vem. A Divisão Barateiro será o destaque entre as inaugurações no formato supermercado. Segundo a companhia, a prioridade é o crescimento na região da Grande São Paulo, com a abertura de 30 a 50 lojas. Em relação às unidades que levam o nome do grupo, o plano é de inaugurar dez lojas, além da continuidade no programa de reformas. Além da rede de supermercados e hipermercados, serão inauguradas de 10 a 20 lojas Eletro em 2001