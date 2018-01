GPA volta a crescer mais que Carrefour ao transformar hipermercado em 'atacarejo'

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) voltou a crescer em ritmo superior ao de seu maior concorrente, o Carrefour. Embalado pelas vendas da rede de "atacarejo" Assaí, o grupo varejista controlada pelo Casino aumentou a distância frente ao rival neste terceiro trimestre, depois de ter passado quase três anos com desempenho de vendas inferior no País, situação que começou a ser revertida no início de 2017.

A principal razão para o crescimento mais acelerado do GPA este ano é o desempenho do Assaí, que ganhou um impulso com um projeto da empresa de transformar lojas que antes eram hipermercados Extra em pontos de venda da rede de "atacarejo". Só neste terceiro trimestre, foram finalizadas quatro conversões de Extra Hiper para Assaí. Segundo a empresa, nessas lojas as vendas foram triplicadas em relação às que eram registradas no Extra, um resultado superior à expectativa inicial do próprio GPA, que era de aumentar a venda em 2,5 vezes.

++ Oferta de ações da Via Varejo em bolsa pode ser saída para Pão de Açúcar

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Grupo Pão de Açúcar teve crescimento de 3,3% das vendas no terceiro trimestre no critério mesmas lojas, que consideram apenas unidades abertas há mais de um ano. No mesmo critério, as vendas do Carrefour subiram 1,1%.