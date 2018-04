Grupo português entra na disputa pela Lwarcel

O grupo português de papel e celulose Navigator Company, entrou na disputa pelo controle da Lwarcel, que pertence à família Trecenti e tem sede em Lençóis Paulista (SP), apurou o Estado. O presidente da companhia, Diogo da Silveira, anunciou que está na disputa pelo ativo brasileiro durante uma convenção privada da empresa em Lisboa, segundo fontes a par do assunto.

Os controladores da Lwarcel estão, há pelo menos quatro anos, em busca de um sócio e não descartam vender 100% da empresa, avaliada entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,8 bilhão, afirmaram pessoas familiarizadas com o assunto. A entrada do grupo Navigator Company, que faturou ¤ 1,6 bilhão no ano passado e é líder do setor em Portugal, ocorreu porque um concorrente da companhia – o grupo Altri – também está na disputa.

Expansão. Com capacidade de produção de 250 mil toneladas, a Lwarcel tem um plano de expansão para produzir mais 1 milhão de toneladas. Esse projeto, que será assumido pelo novo controlador, é estimado em cerca de US$ 1,5 bilhão, de acordo com especialistas de mercado.

Além da Altri e Navigator, a chilena Arauco e a espanhola Ence estariam olhando o negócio. Procuradas, a Navigator Company, Altri e Ence não retornaram os pedidos de entrevista. Em comunicado, a Arauco informou que avalia constantemente oportunidades de negócios. Por ora, contudo, não há nada de concreto para comunicar a respeito das notícias sobre o interesse da companhia no grupo paulista. No início do ano, a Lwarcel divulgou nota dizendo que está em negociações com potenciais investidores que poderão ser sócios da companhia.

Embora seja de pequeno porte, a Lwarcel é considerada estratégica para os investidores que ainda olham o Brasil. Em março, Fibria e Suzano anunciaram fusão, criando uma gigante global da celulose. No ano passado, a Eldorado foi comprada pela empresa Paper Excellence.