Grupo português fabricará pneus no Brasil O grupo de equipamentos eletrônicos português Efacec participará da construção da maior fábrica de pneus do Brasil, em Camaçari (BA), informou nesta quarta-feira a companhia em comunicado. A empresa portuguesa ganhou um contrato no valor de 4,5 milhões de euros para iniciar a instalação elétrica da fábrica que a multinacional Continental abrirá no Brasil, e que representará um investimento total de 260 milhões de euros. A Efacec participará também da montagem e da assistência técnica de tudo o que for necessário para a implementação de um projeto previsto para o início de 2007.