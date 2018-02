Grupo publicitário Publicis fecha contrato com a Mercedes-Benz

O grupo publicitário francês Publicis fechou um contrato de vários anos com a Mercedes-Benz, da Daimler, para tornar-se sua rede global. É a conquista mais importante em muitos anos para a empresa.

Nesta terça-feira, 13, as ações da Publicis cresceram 4% na CAC-40, índice que reúne as 40 maiores empresas cotadas na França. Foi o melhor desempenho da bolsa.

"Este foi, sem dúvidas, o maior passo na indústria nos últimos 18 meses, e uma das vitórias mais significativas para o grupo em muitos anos", disse Arthur Sadoun, diretor executivo da Publicis, em um memorando interno.

A Daimler é um dos 10 maiores anunciantes globais, tendo gasto mais de US$ 5 bilhões em publicidade em 2016, de acordo com a revista especializada AdAge. Detalhes do contrato e seu valor não foram divulgados.

A negociação entre as duas empresas durou pelo menos seis meses. As rivais WPP e Omnicom também estavam no páreo pelo contrato com a Mercedes-Benz.

A intenção da montadora é reformular a aparência de toda sua comunicação global e coordenar melhor seu conteúdo digital, que abrange 40 mercados, informou a empresa alemã em declaração.