Grupo Schincariol fatura R$ 1,74 bilhão em 2003 O Grupo Schincariol encerrou o balanço de 2003 com faturamento de R$ 1,74 bilhão e um lucro líquido de R$ 65 milhões, o primeiro registrado nos últimos três anos. O resultado, informou o diretor de Marketing, Adriano Schincariol, superou todas as expectativas da empresa, que relançou a cerveja Schincariol como Nova Schin em setembro e cujas vendas responderam por 80% do resultado. ?Para 2003, esperávamos um faturamento de R$ 1,2 bilhão, o que já seria um crescimento significativo diante dos R$ 900 milhões de 2002, mas as vendas acabaram nos surpreendendo?, disse Schincariol. Ele anunciou que em outubro a empresa inaugura nova fábrica, em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, onde está investindo R$ 160 milhões, dos quais R$ 100 milhões do BNDES. Em marketing, a Schincariol vai investir R$ 180 milhões este ano.