Grupo SEB compra rede de pré-vestibular no Rio de Janeiro

O Grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro), de São Paulo, comprou o Colégio de A a Z, de ensino médio e pré-vestibular, que marca seu ingresso no Rio. O valor do negócio não foi informado. Ao Estadão/Broadcast, o presidente do SEB, Chaim Zaher, contou que pretende expandir sua participação no mercado fluminense, inclusive no ensino superior.

O SEB é um grupo forte de São Paulo, com mais de 50 anos de experiência, dono de uma rede de colégios, onde estudam cerca de 45 mil alunos. Na graduação e pós-graduação, está presente por meio da UniDomBosco e da Escola Paulista de Direito.

"Ainda não sabemos se será com a aquisição ou montando um novo negócio", disse Zaher, acrescentando que a tendência é montar uma nova faculdade particular no Rio. Ele foi sócio da Estácio, de onde saiu recentemente.

Uma das opções é criar a faculdade "De A a Z", mesmo nome do colégio adquirido. Nesse caso, a ideia seria aproveitar o reconhecimento da rede de pré-vestibular para ingressar no ensino superior no Rio.

No colégio, apesar dos antigos donos deixarem a sociedade, permanecerão na liderança pedagógica. Com o novo sócio, planejam oferecer também ensino fundamental completo.

Zaher conta que negocia a aquisição há cinco anos. "Uma associação só com um fundo de investimento não seria adequado do ponto de vista da educação", disse Bruno Rabin, um dos fundadores do colégio pré-vestibular, que hoje possui sete unidades em cinco bairros.

"Não olhamos o Ebitda para definir o preço da parceria. Posso dizer que pagamos acima da média. O foco são as classes de A e B", afirmou Zaher.

Abertura. O grupo SEB também informou que participará de um encontro com o Morgan Stanley nesta semana em que vai ser debatida uma possível abertura de capital. Zaher afirmou que o lançamento de ações está atrelado à expansão para uma nova área de atuação.

"Não tenho necessidade de capital. Só vou abrir capital se sentir que existe chance de expandir meu grupo", disse.

Ao Estadão/Broadcast, contou que não valeria à pena lançar ações para levantar menos do que R$ 500 milhões, o que possibilitaria comprar uma faculdade ou avançar pelo mercado internacional, por exemplo. Se optar pela abertura de capital, fará ainda neste ano.

Zaher contou outro projeto de grande porte, para o qual vai precisar de cerca de R$ 100 milhões, mas que não depende do IPO. O empresário está de olho no que considera um nicho no mercado de educação: ensino de qualidade para um público de baixa renda, das classes D e E, concorrente direto das escolas públicas. Para isso, montaria escolas em comunidades, preferencialmente em prédios já existentes.

"Esse projeto depende de volume. Penso numas 200 unidades pelo País", afirmou.