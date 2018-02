Grupo Tata lança carro de US$ 2,5 mil A montadora indiana Tata Motors anunciou sua iniciativa mais arrojada: um carro custando apenas US$ 2.500, menos da metade do preço do carro mais barato naquele mercado. O modelo foi batizado de "carro do povo?. A iniciativa da Tata de produzir carros pequenos e baratos nasceu de suas observações do mercado local, onde milhões de pessoas freqüentemente acomodam famílias de até quatro pessoas, mais a bagagem, em motocicletas. "O produto já ganhou muita atenção internacional?, afirmou Mohit Arora, diretor da empresa de pesquisa indiana J.D. Power Asia-Pacific. "É um grande negócio para a Tata Motors, e será registrado nos livros de história, seja um sucesso ou não?. Volks, Toyota, Honda e Fiat já afirmaram ter planos de fabricar carros de baixo custo. "Todas montadoras perceberam a necessidade de estar nos mercados emergentes com um modelo como esse para as massas?, afirmou Ashutosh Goel, analista do setor automotivo da Edelweiss Securities. O "carro do povo? da Tata terá motor de 600 cilindradas e produção inicial de 250 mil unidades. A Tata desenvolveu o carro sob sigilo, mas entrevistas com fornecedores e outras pessoas envolvidas no projeto revelam alguns de seus segredos de engenharia para cortar custos - como um eixo de direção desencapado, um bagageiro com espaço para uma mala de mão e um motor traseiro não muito mais potente que um cortador de grama de última geração. O carro faz, no máximo, 70 quilômetros por hora. As informações são de agências internacionais e do jornal O Estado de S. Paulo.