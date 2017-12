Grupo técnico acompanhará programas de política industrial Uma resolução do ministro da Casa Civil, José Dirceu, publicada hoje no Diário Oficial, cria um grupo técnico com a incumbência de desenvolver a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). O grupo será integrado por representantes da própria Casa Civil e dos Ministérios do Desenvolvimento; da Fazenda; do Planejamento e da Ciência e Tecnologia. Terá, também, integrantes do BNDES, do IPEA e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Competirá ao grupo acompanhar os programas, projetos e ações da PITCE; submeter à Câmara de Política de Desenvolvimento Econômico, por intermédio de seu Comitê Executivo, informações sobre os programas e ações da PITCE; propor ao Comitê Executivo da Câmara de Política de Desenvolvimento Econômico a convocação de representantes de outros órgãos e entidades para auxiliar as suas atividades e, ainda, receber contribuições dos fóruns de competitividade.