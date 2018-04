Grupo vai destinar US$ 20 bi para a África O G-8 (grupo das sete economias mais industrializadas e a Rússia) decidiu na última hora da reunião em Áquila aumentar de US$ 15 bilhões para US$ 20 bilhões o seu desembolso para a África em programas de desenvolvimento da agricultura e segurança alimentar. A elevação para o combate à fome foi proposta pelos Estados Unidos. O documento final do encontro prevê a injeção desses recursos em três anos. Mas não detalha a cota de cada membro do grupo, nem fala quanto será desembolsado em cada ano. O gesto foi celebrado, mas deixou ampla margem para desconfiança sobre sua aplicação prática. No fim do encontro do Fórum das Maiores Economias (MEF, na sigla em inglês), anteontem, não houve acordo sobre as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Esse acerto era esperado com ansiedade, dada à possibilidade de facilitar o processo de negociação em curso no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática e o Aquecimento Global, que culminará no encontro de dezembro, em Copenhague, Dinamarca. Um dia antes, o G-8 havia concordado na definição do corte global de 50% das emissões até 2050 e acentuado sua percepção de que os países desenvolvidos deveriam se responsabilizar por 80% dessa redução.