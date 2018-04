Grupo Varig dá partida à reestruturação O novo presidente da Varig, Arnim Lore, assumiu o cargo na segunda-feira ciente do duríssimo trabalho necessário para retirar de um estado pré-falimentar não só a companhia, mas todo o grupo. Os primeiros passos da reestruturação foram o afastamento de alguns executivos e a unificação das operações e das malhas da Varig, da Rio Sul e da Nordeste, as companhias aéreas do grupo, tarefa que será concluída no dia 2 de setembro. Mas a parte pior está por vir: o inexorável corte no quadro de funcionários e a possível venda ou fusão administrativa de empresas do grupo. Boa parte dessas exigências parte do Comitê de Credores, que reúne empresas como GE Capital, Banco do Brasil e BR Distribuidora, representadas pelo Unibanco, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que põe a faxina na casa como pré-condição para um aporte de R$ 300 milhões, a ser complementado por outros R$ 600 milhões aplicados por investidores privados ainda indefinidos. Arnim Lore foi indicado pela Fundação Ruben Berta, atual controladora acionária do grupo, mas foi praticamente imposto com base nos requisitos exigidos pelos credores. De acordo com um documento redigido pelo Comitê de Credores e aprovado pela Fundação, o novo executivo teria de ser "atuante no mercado, possuidor de reputação ilibada e de conhecimento comprovado em assuntos financeiros e da indústria em que operam as empresas". O nome de Lore caía como uma luva: até então, ele era diretor-financeiro da Rio Sul - cargo que também ocupara na Varig -, mas também havia sido diretor do Banco Central e do próprio Unibanco. Ponto para George Ermakoff, presidente da Rio Sul e responsável pela contratação do executivo. O ex-chefe de Lore foi escolhido, quinta-feira, coordenador do processo de unificação da malha das três companhias aéreas, que têm grandes chances de serem totalmente unificadas. As mudanças tendem também a agravar o problema de excesso de funcionários. Um executivo da Varig confirma a informação de que, depois do enxugamento da frota, há um excedente de pelo menos 200 pilotos na companhia. Durante a semana, circulou a informação de que 150 pilotos e mais de 200 tripulantes seriam demitidos, logo num primeiro momento. Mas a empresa não confirma. A Varig tem, hoje, cerca de 16 mil funcionários e uma frota de 110 aviões, considerados também os da Rio Sul e da Nordeste. A relação de 145 funcionários por avião é considerada alta por especialistas do setor. A Gol, a mais enxuta do mercado, tem 93 empregados por aeronave. O próprio clima entre os funcionários, diante da possibilidade de demissões, cria obstáculos para a atuação do novo presidente. A empresa é controlada pela Fundação Ruben Berta, que por sua vez é gerida por um Colégio Deliberante formado por mais de 200 funcionários do grupo. Um exemplo do barulho que pode ser feito pelos empregados é a Associação de Pilotos da Varig (Apvar), que já ameaçou fazer uma greve no início do ano e chegou a conseguir na Justiça o bloqueio dos bens de diretores da empresa. Comitê A existência do Comitê de Credores, se por um lado impõe medidas que dificilmente seriam levadas a cabo pela Fundação, por outro é o que garante as operações da companhia, atualmente. Representantes dos credores no Brasil contam que, desde o início do ano, a Varig deixou de pagar regularmente o aluguel dos aviões. Isso logo depois de ter o valor dos leasings reduzidos à metade por seis meses, em virtude dos efeitos do 11 de setembro, e de ter recebido apoio financeiro da Boeing, que em dezembro recomprou aviões da empresa para depois alugá-los de volta, numa operação que aliviou em US$ 180 milhões a dívida de US$ 920 milhões na época. Em visita ao Brasil esta semana, o diretor de Vendas da Boeing para a América do Sul, John Wojick, afirmou que a fabricante de aviões está apoiando a Varig nesta "nova tentativa de reestruturação", sem entrar em mais detalhes. Ele veio ao Brasil fazer a apresentação do supersônico da Boeing, o Sonic Cruiser, que a princípio só teria a Varig como potencial compradora no País. Na terça-feira, chega ao Brasil uma equipe da GE Capital, a líder mundial em leasing de aviões, incumbida de acompanhar mais de perto o caso da Varig. O que prova que a crise da maior companhia aérea da América Latina não é dor de cabeça só para brasileiros.