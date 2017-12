Grupo Varig suspende operações da Rotatur Enquanto a fusão com a TAM não sai, o Grupo Varig prossegue no processo de ajustes internos e reavaliação das empresas controladas. O grupo decidiu suspender as operações da Rotatur, criada para administrar os vôos fretados, e está redimensionando a Varig Travel, voltada ao segmento das agências de viagens. Os vôos fretados domésticos da Rotatur, que vinham sendo feitos, em grande parte, em parceria com a BRA, foram suspensos. Os internacionais passarão a ser gerenciados pela própria Varig. Com a suspensão das operações da Rotatur, o presidente da controlada, Carlos Luiz Osório, foi desligado do grupo. Os fretamentos internacionais serão coordenados, agora, pela vice-presidência comercial da Varig. A Varig Travel está sendo reestruturada e reavaliada do ponto de vista econômico-financeiro. Em recente reunião com empresas da Associação Brasileira de Viagens (Abav), o diretor comercial da Varig, Faustino Pereira, já havia indicado que a empresa seria reorganizada e deveria diminuir de tamanho. Já foram realizadas demissões na Varig Travel, mas a empresa aérea não confirmou o total das dispensas.