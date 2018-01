Grupo Votorantim compra empresa nos EUA por US$ 100 milhões Depois de adquirir a canadense St. Marys Cement, em 2001, o Grupo Votorantim dá mais um passo rumo à internacionalização da área de cimento: está praticamente certa a compra da Suwannee, cimenteira em construção no estado norte-americano da Flórida. "Estamos em vias de assinar o contrato", definiu o presidente da Votorantim Industrial, José Roberto Ermírio de Moraes. O negócio está avaliado em US$ 100 milhões (cerca de R$ 350 milhões). "É uma boa oportunidade, porque é uma empresa nova", disse. A Suwannee deve iniciar as operações em janeiro, com capacidade para produzir 800 mil toneladas por ano. O projeto foi iniciativa de um empresário norte-americano que atua nos ramos de construção civil e centrais de concreto pré-dosado e pretendia operá-la sozinho. "Mas nosso parceiro percebeu que precisava de um sócio com experiência no ramo e a oportunidade foi aberta", afirmou o presidente do Conselho Executivo do grupo, Carlos Ermírio de Moraes. A parceria será 50% a 50%, cabendo à Votorantim o gerenciamento da produção. O dinheiro pago pela Votorantim amortizará parte dos investimentos que o sócio realizou na construção da planta. A cimenteira atenderá toda a Flórida e parte de Estados vizinhos, como Alabama e Geórgia. Faturamento Quinze meses depois da adoção de um novo modelo de governança corporativa, o Grupo Votorantim está satisfeito com os resultados. Dados preliminares da Votorantim Participações indicam que o grupo alcançará faturamento líquido de R$ 9,380 bilhões neste ano, contra os R$ 7,692 bilhões de 2001. Segundo o presidente da Votorantim Industrial, ao se isolar os assuntos como sucessão no Conselho de Família e se adotar novos instrumentos de gestão, integrando-se áreas e buscando novas frentes de negócios, o grupo conseguiu resultados expressivos, como o crescimento médio do faturamento a taxas de 22% ao ano, entre 1999 e 2002, em termos nominais. A Votorantim Industrial congrega os negócios de cimento, metais, papel e celulose, agroindústria e química do grupo. As operações de cimento no mercado interno continuam liderando os negócios da Votorantim, respondendo por 34% do faturamento líquido estimado. A novidade é a participação de 10% dos negócios de cimento no mercado externo, representados pela St. Marys Cement, que possui duas fábricas de cimento no Canadá, uma estação de moagem nos EUA, além de centros de distribuição e centrais de concreto pré-dosado. Atuando basicamente com comodities, o grupo foi favorecido pela recuperação de preços no mercado internacional. "Mas o que influenciou mais foi a variação cambial", afirmou o presidente do Conselho Executivo. Ele observou que produtos como suco de laranja, cimento, alumínio e outros metais têm os preços cotados em dólar, mesmo quando comercializados no mercado interno. José Roberto informou que o patrimônio líquido do grupo evoluiu à taxa de 20% ao ano, saindo de R$ 5,487 bilhões, em 1999, para R$ 9,657 bilhões em junho de 2002. No ano passado, foram realizados investimentos, como a aquisição da Aracruz e da St. Marys, responsáveis por uma dívida financeira líquida de R$ 1,331 bilhão. Segundo José Roberto, a postura conservadora do grupo foi benéfica neste ano, porque, no segundo semestre, a capacidade de pagamento não foi comprometida pela falta das linhas de crédito. "Nossa capacidade de endividamento é grande; poderíamos captar mais para manter nossos projetos de investimento", disse. O grupo fechará 2002 com investimentos de R$ 1,052 bilhão em aquisição de participações e R$ 1,619 bilhão na expansão e manutenção de ativos fixos. Os números assinalam uma inversão em relação a 2001, quando as participações consumiram R$ 2,764 bilhões e os ativos fixos, R$ 1,318 bilhão. Entre as aquisições de 2002, esteve a da concreteira Engemix, por R$ 210 milhões.