Grupo VR oferece crédito consignado pela internet O crédito consignado, aquele com desconto direto no salário do trabalhador, chega ao mundo virtual. A partir desta semana, o Grupo VR começa a aprovar essa modalidade de financiamento pela internet. O dinheiro entra na conta bancária do trabalhador um dia útil depois da aprovação, afirma o diretor de Negócios do Grupo VR, Carlos César Coutinho. No crédito consignado normal já oferecido pelo Grupo, o prazo médio para o trabalhador poder usufruir do financiamento varia entre 3 e 7 dias úteis após a aprovação. Além da maior agilidade na liberação do financiamento, a outra novidade do crédito consignado eletrônico é a redução na burocracia, diz o executivo. O trabalhador entra no site do Grupo VR, clica no link do empréstimo consignado e faz a simulação do tipo de financiamento. "Não há movimentação de papéis nem burocracia para imprimir contratos", diz Coutinho. O departamento de Recursos Humanos (RH) das empresas que têm convênio do crédito consignado com o Grupo VR fica co-responsável pelo empréstimo. Segundo Coutinho, não há obstáculos legais para efetuar esse tipo de empréstimo pela internet. Ele também ressalta que não há risco de fraude porque a transação é liberada mediante uma assinatura eletrônica e quem aprova o empréstimo é o Departamento de Recursos Humanos da empresa. O aporte de recursos para os empréstimos é do Banco VR, que opera no crédito consignado para os seus clientes de tíquetes alimentação, entre outros benefícios, desde 1998. O Banco VR fechou o ano passado com um saldo de R$ 56 milhões na carteira de crédito consignado, 20 mil empresas clientes e 2,5 milhões de usuários. A expectativa é encerrar o ano com um saldo de R$ 100 milhões e ampliar em 50% o volume de financiamentos até o fim de 2007. O crédito consignado foi a modalidade de crédito que mais cresceu nos últimos 12 meses. Até agosto, o saldo desse tipo de financiamento somou R$ 42,2 bilhões, com crescimento de 45%. No mesmo período, o crédito destinado a pessoas físicas, financiado com recursos, aumentou 27%. O crédito consignado já representa mais da metade do crédito pessoal.