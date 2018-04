Grupo VR oferece linha de crédito com seguro O Grupo VR, empresa do setor de vale-refeição está incluindo em seu portifólio de produtos uma linha de crédito para os funcionários das suas empresas conveniadas. O Crédito Direto VR (CDVR), uma linha de crédito pessoal com taxa máxima de 3,9% ao mês, além de seguros de vida e desemprego. Segundo a VR, o produto tem o conceito de benefício financeiro por se tratar de um crédito com o contrato direto com o funcionário e os seguros por morte, invalidez e desemprego. O desconto do crédito é feito diretamente na folha de pagamento e não é necessário a intermediação da empresa para valores de até 5 mil reais. Para adquirir o CDVR, o funcionário da empresa conveniada deve ter acima de 21 anos, com no mínimo seis meses de registro na empresa e renda mínima de R$ 200,00 mensais. O valor máximo do empréstimo é de até duas vezes o salário-base do trabalhador. O pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes, sendo que cada prestação não pode ultrapassar 30% do salário líquido. Seguro desemprego O produto também oferece seguro desemprego, por morte ou invalidez. O seguro desemprego do CDVR cobre até 6 parcelas restantes, no valor máximo de R$ 500,00 cada, desde que a demissão tenha sido involuntária, sem justa causa e que o funcionário não tenha superado a idade de 65 anos no decorrer do tempo do empréstimo. O seguro por morte cobre o saldo devedor em até R$ 10 mil para os funcionários que não tenham ultrapassado a idade de 65 anos no decorrer do tempo do empréstimo. A solicitação do empréstimo pode ser feita pelo funcionário da empresa conveniada, através do telefone (0xx11) 3677-1777, de segunda à sexta-feira das 8 às 18 horas, ou procurar o departamento de recursos humanos. O valor é depositado em conta corrente após o recebimento dos documentos do contrato.