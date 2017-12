Grupos Alcatel e Lucent Technologies anunciam fusão O grupo francês Alcatel e o americano Lucent Technologies anunciaram, neste domingo, 2, sua fusão, o que dará origem a uma das maiores companhias do mundo no âmbito de infra-estrutura de telecomunicações. No final da operação, os acionistas da Alcatel terão cerca de 60% da sociedade conjunta, e os da Lucent ficarão com os 40% restantes, afirmou o comunicado conjunto. A futura sociedade, que teve a criação aprovada pelos conselhos de administração dos dois grupos, será de direito francês e terá sede social em Paris, na França. O "principal objetivo é gerar um crescimento significativo de receita e de resultados", segundo a nota datada em Paris e em Murray Hill (Nova Jersey, Estados Unidos). Resultado Como resultado, a nova sociedade, cujo nome será "definido posteriormente", teve faturamento de 21 bilhões de euros (US$ 25 bilhões) em 2005, divididos de forma homogênea entre América do Norte, Europa e o resto do mundo. Sua equipe sobe para 88 mil trabalhadores. Seu valor de mercado, de acordo com o fechamento de 31 de março de 2006, sobe para cerca de 30 bilhões de euros. A Alcatel e a Lucent prevêem sinergias de custos anuais antes de impostos no valor de 1,4 bilhão de euros (US$ 1,7 bilhão) dentro de três anos. Ações Segundo os termos do acordo, os acionistas da Lucent receberão por cada uma de suas ações 0,1952 American Depositary Share (ADS) da Alcatel - cada ADS representa no mercado financeiro de Nova York uma ação ordinária da Alcatel como sociedade combinada. As ações ordinárias do grupo resultado da fusão continuarão sendo negociadas na Bolsa de Paris. Os ADS, que representam estes títulos, continuarão cotados em Nova York. As operações americanas do futuro grupo terão sede em Nova Jersey, onde os laboratórios de pesquisa Bell Labs manterão sua sede social. Conselho O Conselho de Administração será formado por 14 membros: cinco atuais de cada sociedade, além do atual "número um" da Alcatel, Serge Tchuruk, como "presidente não executivo" do mesmo, e Patricia Ruso, atual presidente-diretora geral da Lucent e futura diretora geral do novo grupo, mais dois membros novos.