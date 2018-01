Clientes passam a noite na fila por liquidação de supermercado no Rio; veja vídeo

RIO - Consumidores fizeram fila na madrugada desta sexta-feira, 20, à espera do início da temporada de liquidações pelo aniversário da rede de supermercados Guanabara, no Rio de Janeiro. O evento, considerado a Black Friday do varejo mercadista, deve atrair um milhão de pessoas apenas nos três primeiros dias da promoção, segundo estimativas da empresa.

A rede tem 25 lojas espalhadas pela capital, região metropolitana e Baixada Fluminense. Com um investimento total de R$ 30 milhões na campanha, a companhia prevê um aumento de 70% no total de visitantes em relação à mesma temporada do ano passado.

O primeiro da fila na filial de Niterói foi o morador da região serrana Paulo César Neto, que acordou à 1h30 da madrugada para estar às 3h30 na porta do supermercado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Todo ano tem, todo ano a gente vem. Os preços são os melhores. Ainda mais com essa crise, a gente precisa correr atrás disso mesmo”, justificou o rapaz.

A moradora de Niterói Márcia Barbosa Pereira também madrugou na fila do supermercado. “Todo ano sou a primeira a chegar. Falto até ao serviço para chegar aqui mais cedo. Vale muito a pena”, afirmou a consumidora, que priorizaria a compra de creme de leite a R$ 0,99 e leite condensado a R$ 1,99.

A campanha mobiliza 21 mil funcionários durante os 42 dias de duração, sendo quatro mil temporários contratados para reforçar a equipe das lojas. Diante do esperado aumento no fluxo de veículos de clientes, 80 coordenadores de operação de trânsito foram admitidos para ajudar na organização do trânsito nas imediações das lojas.

Na edição de 2016, os produtos mais procurados foram: cerveja Antarctica 269ml, com 9.834.015 unidades vendidas; creme dental Colgate tripla ação 50g, com 3.574.646 unidades; margarina Qualy 500g, 2.898.008 unidades; leite longa vida Italac litro, 2.820.514 unidades; leite condensado Itambé 395g, 2.289.399 unidades; óleo de soja Leve 900ml, 1.983.648 unidades; açúcar Guarani 1kg, 1.972.931 unidades; creme de leite Camponesa 200g, 1.784.320 unidades; leite em pó instant Ninho lata 400g, 1.378.963 unidades; e sabão em pó Tixan 2kg, 1.252.101 unidades.