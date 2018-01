Guaraná da Coca-Cola terá laranja Depois que a Pepsi lançou o refrigerante Pepsi Twist com limão e conseguiu conquistar mercado, agora é a vez da rival Coca-Cola pôr laranja no guaraná Kuat. Esta semana o guaraná com laranja começa a ser distribuído no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. O lançamento, anunciado hoje, tem o reforço de campanha publicitária da DPZ, convidando o consumidor a abrir a "Kbça" e experimentar o novo produto. O guaraná representa 6% do volume de refrigerantes produzido pela Coca-Cola no País, em torno de 6 bilhões de litros por ano. A expectativa da empresa é elevar, no próximo ano, em 15% as vendas de guaraná Kuat, hoje na casa de 383 milhões de litros.