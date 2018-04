Guardia afirma que desestatização da Eletrobrás é prioridade para o governo

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, reafirmou nesta quarta-feira, 11, seu compromisso com os temas fiscais, como o cumprimento da meta primária, da regra de Ouro e do Teto de Gastos. Ele voltou a destacar a desestatização a Eletrobras como uma prioridade do governo. “Temos enfatizado a importância da empresa. Qualquer política voltada para o setor elétrico requer uma Eletrobras capitalizada e com boa governança”, afirmou.

+ Maia diz que privatização da Eletrobrás fica mais difícil com Moreira Franco

Ele defendeu que a proposta seja aprovada ainda no primeiro semestre para que a desestatização ocorra em 2018. “Se há algum problema de articulação, temos que trabalhar para melhorar. Ministro (de Minas e Energia) Moreira Franco está empenhando e vamos sentar com os parlamentares para retomar o ritmo desse projeto que é extremamente importante para o País”, afirmou.

+ Privatização da Eletrobrás emperra em comissão na Câmara

Apesar de considerar pauta prioritária, o novo ministro evitou cravar se a privatização da companhia será mesmo realizada neste ano. " Não posso apostar, tenho que trabalhar, entendemos que temos de acelerar no Congresso, senão os prazos ficarão incompatíveis com o cronograma da desestatização".

Segundo Guardia, haveria uma dificuldade de obtenção de quórum para aprovação do projeto no segundo semestre. Ele ainda afirmou que expectativa de arrecadação de R$ 12 bilhões com a desestatização da empresa e o processo de descotização de usinas está em uma conta de reserva no orçamento. “Se a operação não acontecer neste ano, não será necessário um ajuste adicional na programação orçamentária”, concluiu.

+ Prioridade de Moreira Franco é privatização da Eletrobrás, diz presidente da estatal

Pis/Cofins. O ministro também reafirmou seu compromisso com a agenda de melhoria da eficiência e da competitividade. Ele repetiu que o governo enviará ao Congresso dois projetos para a simplificação tributária, um para o PIS/Cofins e um para o ICMS, sem a necessidade de alterações na Constituição. Entretanto, o ministro respondeu ainda que não há um prazo para que o governo apresente os projetos.

+ Setor de serviços vai ficar fora da mudança do PIS/Cofins

A reforma não deve gerar aumento da carga tributária do ponto de vista agregado, mas alguns setores acabarão pagando mais tributos, enquanto outros, menos, admitiu. "Alguém paga mais, alguém paga menos. Quem paga menos fica feliz, quem paga mais reclama. É esse debate que precisamos enfrentar. Nosso trabalho é mostrar e discutir de forma transparente", disse.

+ Com resistência à proposta da Receita, reforma do PIS/Cofins pode ficar para agosto

Segundo ele, essa pode ser uma dificuldade no debate sobre a simplificação dos dois tributos. "A prerrogativa de aprovar ou não é do Congresso. Temos responsabilidade de enviar um bom projeto, faremos nossa parte. Se o Congresso não quiser aprovar, não vai aprovar"", afirmou.

Ele defendeu que a reforma é importante para o País, pois hoje há multiplicidade de alíquotas. "Todo mundo é a favor de simplificar", disse.

+ Proposta para PIS/Cofins manterá forma de cobrança dos serviços, diz secretário

Guardia lembrou que a intenção do governo não é elevar a carga tributária, mas dada a situação fiscal não há possibilidade de reduzir a carga para impedir que alguns setores que hoje pagam pouco mantenham esse nível. "Apesar de neutro do ponto de vista agregado, alguém vai pagar mais e outros menos. Não há neutralidade entre setores", disse.

“Queremos transformar PIS/Cofins com crédito financeiro. E iniciamos uma discussão com os secretários de Fazenda dos Estados para mudarmos a lei complementar do ICMS. A regra do jogo aqui é a simplificação”, resumiu.

Guardia disse ainda que haverá continuidade da política econômica do governo que, segundo ele, já garantiu a retomada do crescimento econômico. Ele repetiu que a equipe da Fazenda continua unida e coesa para trabalhar até o fim do ano. “Todo o time permanece”, destacou.

Incentivos fiscais. Para ele, os incentivos fiscais - já existentes ou novos - devem ser olhados com muito critério e defendeu uma revisão da estrutura de benefícios. “No período recente houve aumento do gasto tributário em um contexto de queda na arrecadação”, afirmou.

+ Sem reoneração da folha, governo bloqueia mais R$ 2 bi no Orçamento

Questionado sobre a demora de uma decisão sobre a edição do Rota 2030 - que concede benefícios para o setor automotivo -, Guardia respondeu que o programa é apenas uma parte de um “problema maior” da estrutura de benefícios tributários.

“É preciso ver quanto custa cada incentivo. Não temos um prazo legal para decidir sobre o Rota 2030. Assim que tivermos uma decisão iremos comunicar”, afirmou.

+ Impacto com reoneração da folha pode ficar R$ 6 bi abaixo do esperado

Para Guardia, se o Brasil quer acompanhar a trajetória internacional nesse tema, terá que enfrentar a questão dos gastos tributários. “Temos que enfrentar uma revisão completa da estrutura dos benefícios fiscais. Não estou dizendo agora, mas esse é um debate importante a ser feito”, completou.

+ Governo sofre resistência para reonerar folha e garantir recursos para segurança

Guardia voltou a dizer que a revisão da cessão onerosa da Petrobras abre oportunidade para uma mova rodada de leilões do pré-sal e assegura condições para o aumento do investimento no setor. “O governo já avançou muito no marco regulatório [do setor de petróleo] esse ano”, avaliou.

Relação com o Congresso. Apesar de recentes derrotas no Congresso Nacional que impuseram ao governo custos fiscais bilionários, o recém-empossado ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que percebe por parte do Legislativo "abertura" para discutir temas econômicos relevantes para o País. Guardia se reuniu ontem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir a pauta legislativa. "Não significa que haverá concordância em todos os temas, mas isso faz parte da vida", afirmou.

+ Nova equipe econômica teme não ter força para conter despesas

Apelidado de "Sr. Não" por ser considerado muito duro nas negociações no Congresso Nacional, Guardia disse que sua vida no setor público não começou hoje e ressaltou que sempre houve "muito respeito de ambos os lados" e também cordialidade.

Ele lembrou ainda que é difícil muitas vezes conciliar as demandas dos parlamentares com a situação fiscal do País. "Sobretudo em situações de crise, algumas demandas são legítimas, mas a soma das demandas não é compatível à restrição orçamentária", afirmou.

+ 'Eduardo Guardia assume um navio que pusemos no rumo certo', diz Temer

Para Guardia, a melhor resposta que se pode dar à questão é a "qualidade" de projetos apresentados pelo governo e que estão na mesa para negociação. "Tenho convicção que Poder Legislativo é sensível a esse tipo de argumento, vamos debater como sempre fizemos", afirmou.

Restrição Orçamentária. Guardia, ressaltou que, em anos eleitorais, a pasta sempre tem que analisar a restrição orçamentária diante de pedidos de recursos, como os feitos pelos Estados para socorrer suas áreas de segurança. Ele ainda negou qualquer tipo de pressão política sobre o Ministério da Fazenda. “Não tem nenhuma pressão política, nem hoje nem antes como secretário-executivo. Não tem esse tipo de interferência”, disse.

Guardia afirmou ainda que a Fazenda não é responsável por definir a alocação de recursos entre as diferentes áreas do governo. Isso, segundo o ministro, é uma decisão política a ser conciliada com a disponibilidade orçamentária.

+ Desafio da nova equipe é cortar gastos

Ele citou que a Fazenda tem à sua disposição instrumentos como as transferências voluntárias, que têm prazo para serem pagos em ano eleitoral. “Ao Ministério da Fazenda cabe olhar a restrição orçamentária. Temos preocupação com cumprimento da meta, teto de gastos”, disse.

“A alocação de recursos pode ser alterada, mas isso é decisão política e exige disponibilidade orçamentária. O que fazemos é liberar o financeiro em acordo com a meta. É isso que faremos, nem mais, nem menos”, explicou o ministro.

Sobre as emendas parlamentares, ele lembrou que elas são despesas obrigatórias. “Existe volume de recursos que estão sendo pagos”, afirmou.

Com a proximidade das eleições, Estados também tentam acelerar seus pedidos para obtenção de crédito novo junto aos bancos. Para isso, precisam do aval do Tesouro Nacional. Guardia lembrou que esses entes precisam ter nota de crédito suficiente para demonstrar sua capacidade de pagamento. “Vamos tramitar os pedidos normalmente como sempre fazemos”, disse.

Regra de Ouro. Guardia reafirmou que o ideal seria que as medidas de readequação em caso de descumprimento do teto de gastos valessem também para a regra de ouro, mas reconheceu não ser possível fazer a mudança neste ano, já que a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro impede qualquer alteração na Constituição.

+ Governo vai respeitar 'regra de ouro' em 2018, diz Eduardo Guardia​

“Nossa estratégia de ajuste fiscal pelo teto de gastos é gradual, mas a regra de ouro não tem essa flexibilidade. O ideal seria termos um mecanismo que convirja os instrumentos das duas regras”, avaliou. “Mas isso implica mudança constitucional, e no momento não podemos fazer essa mudança. Portanto essa não é uma alternativa viável para o próximo exercício financeiro”, completou.

Por isso, afirmou Guardia, o governo deverá solicitar ao Congresso a aprovação de créditos suplementares ou especiais - já previstos na Constituição. “Esse é um dos caminhos, não o único, mas um dos caminhos para lidar com a Regra de Ouro em 2019”, afirmou.

Segundo ele, o cumprimento da regra de ouro no próximo ano “ficará evidente” no envio proposta de Lei Orçamentária Anual ao Congresso em agosto. Na semana passada, Guardia foi ao Tribunal de Contas da União (TCU) apresentar essa alternativa aos ministros do órgão de controle.

O ministro lembrou que a verificação do cumprimento da regra de ouro não se dá no Orçamento, mas no início de 2020, quando houver a apuração do resultado fiscal no exercício anterior.

“Todos nós entendemos que regra de ouro é boa regra e precisa ser mantida. Não é possível que País tenha déficits primários sucessivos. Se tivéssemos déficit porque o País está investindo muito, não há problema com a regra de ouro. Mas é evidente que se endividar para pagar despesas correntes é jogar o custo para gerações futuras”, completou.