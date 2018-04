Guardia anuncia Ana Paula Vescovi como secretária-executiva da Fazenda

BRASÍLIA- O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anunciou nesta quarta-feira, 11, que a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, será a nova secretária-executiva da pasta. “Darei o meu melhor como servidora”, disse ela, destacando a coesão da equipe econômica. ​

+ Nova equipe econômica teme não ter força para conter despesas

“Estou muito feliz de contar com o apoio de Ana Paula nessa função importante, que ela desempenhará com brilhantismo, como desempenhou no Tesouro”, afirmou.

+ Guardia afirma que desestatização da Eletrobrás é prioridade para o governo

A ex-secretária do Tesouro Nacional confirmou que continua como presidente do conselho de administração da Caixa Econômica Federal.

Guardia disse que deve anunciar o novo nome para o comando do Tesouro ainda nesta semana.