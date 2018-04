Guardia diz que não há discussão sobre meta de inflação para 2021

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, negou de forma enfática nesta quinta-feira, 12, que o governo tenha decidido ou sequer discutido a meta de inflação para 2021.

"Essa informação está errada", afirmou ele, referindo-se a notícia publicada no jornal O Globo, segundo a qual o governo teria decidido fixar a meta de 2021 em 3,75%.

"Não estamos discutindo esse tema", afirmou. Guardia disse que a suposta meta de 3,75% não partiu de nenhum dos membros do Conselho Monetário Nacional (CMN), formado por ele próprio, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.

"Não reconhecemos o número. Não tenho a menor ideia de onde apareceu esse número." Ele não quis discutir se o número seria ou não adequado.

Pela manhã, o Banco Central afirmou, por meio de nota, que a meta de inflação para 2021 ainda não está definida. "A discussão sobre a referida meta ainda não foi iniciada e, como é de conhecimento púbico, ela somente será definida e comunicada na reunião do CMN marcada para o dia 26 de junho", diz.

De acordo com a nota do BC, "os membros do Conselho Monetário Nacional (CMN) esclarecem que não é verdadeira a informação divulgada, por veículo da imprensa, de que a meta de inflação de 2021 já esteja definida".

A meta de inflação para 2018 está fixada em 4,5%. Para 2019, a meta é de 4,25% e, para 2020, de 4%.