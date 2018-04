Guardia e equipe da Fazenda evitam posse no ministério do Planejamento

BRASÍLIA- A cerimônia de transmissão de cargo do novo ministro do Planejamento, Esteves Colnago, foi marcada pelo mal-estar provocado pela ausência do novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e do primeiro escalão do “dream team”, como ficou conhecido a equipe montada pelo ex-ministro Henrique Meirelles. O constrangimento é reflexo do estranhamento do corpo técnico dos dois ministérios, que marcou o período de negociação da nova equipe econômica com a saída de Meirelles do cargo para se candidatar nas próximas eleições. A mudança provocou uma troca de cadeiras com a ida de Dyogo Oliveira para a presidência do BNDES.

É praxe em períodos de troca ministerial a presença dos colegas nas cerimônias de transmissão de cargo, que sempre acontecem depois da posse no Planalto. A ausência dos secretários, que têm que trabalhar em parceria, não passou despercebida na cerimônia entre os técnicos do Planejamento.

Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer deu posse a dez ministros (do total de 29). As mudanças ocorrem devido à exigência da lei eleitoral que obriga aos candidatos no pleito de outubro que deixem os cargos com seis meses de antecedência. Sete dos dois ministros ocupavam secretarias nos respectivos órgãos.

Guardia terá hoje a sua cerimônia de posse no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e Esteves deve comparecer. Durante as negociações para a reforma ministerial, as equipes do Planejamento e da Fazenda se estranharam depois que foi divulgado que Oliveira estava cotado para o cargo de ministro da Fazenda. Notícias de que o time de secretários Fazenda iria abandonar os cargos ampliou o desgaste. A Fazenda não comentou o fato de seus membros não irem à cerimônia.

Eleições. Emocionado, com a voz embargada, Colnago fez um discurso de defesa do ajuste fiscal e antecipou que o Planejamento elaborará, junto com o BNDES, uma proposta que vai discutir o Brasil que se deseja para 2030. Será um plano estratégico de 12 anos, feito a pedido do presidente Michel Temer.

Na primeira entrevista como ministro, Colnago não quis antecipar como o governo vai atuar para compensar a perda de receitas e aumento de gastos depois dos vetos presidenciais derrubados na semana passada e o fim de validade da medida provisória que adiava o reajuste dos servidores e elevação da alíquota da contribuição dos servidores públicos federais.

Segundo o novo titular do Planejamento, o governo vai tomar as medidas necessárias para garantir o equilíbrio fiscal.