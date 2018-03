Guardia é favorito para substituir Meirelles no Ministério da Fazenda

BRASÍLIA - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, é o favorito para substituir Henrique Meirelles, que deixará o cargo na próxima semana. O assunto foi tratado na noite desta terça-feira, 27, em reunião entre o presidente Michel Temer e ministros, no Palácio do Planalto.

Disposto a concorrer à Presidência, Meirelles vai se filiar ao MDB no dia 3 de abril, mas não terá a garantia da candidatura. Se Temer for concorrer a novo mandato, Meirelles poderá ser vice da chapa.

Na dança das cadeiras, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, deverá ser deslocado para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme informou o Estadão/Broadcast. Para o lugar dele, o mais cotado é o atual secretário de Acompanhamento Fiscal, Mansueto Almeida.

Temer vai continuar ouvindo presidentes dos partidos aliados, nos próximos dias, para fechar a reforma ministerial. Um dos participantes da reunião disse ao Estadão/Broadcast que, enquanto as candidaturas presidenciais não estão definidas, o governo manterá na equipe os partidos da atual aliança, mas não necessariamente no comando dos mesmos postos.