Guarujá e Riviera ganham shopping no verão Os turistas que optarem pelo litoral paulista neste verão poderão fazer suas compras em lugares tão sofisticados quanto os das grandes cidades. No Guarujá e na Riviera de São Lourenço foram inaugurados os shopping-centers sazonais Market Plaza, que reunirão 52 lojas de grifes famosas até dia 4 de fevereiro. Nos shoppings haverá pequenos shows todas sextas, sábados, domingos e feriados, a partir das 17 horas. Para as crianças de um a dez anos, haverá uma réplica reduzida da Casa dos Sonhos da Estrela e uma animação feita pelos personagens do Hopi Hari. Os Market Plaza contarão ainda com praça de alimentação, com lanchonetes e restaurantes, incluindo, nos dois locais, os famosos pastéis do Trevo de Bertioga.