Guedes garante R$ 42,6 milhões para o seguro rural O novo ministro da Agricultura, Luis Carlos Guedes Pinto, em seu primeiro dia no cargo, já afirmou que o governo liberará R$ 42,6 milhões para o seguro rural neste ano. Guedes Pinto substitui Roberto Rodrigues, que deixou a pasta no início da semana. Sua nomeação oficial está marcada para a próxima segunda-feira às 17 horas. Segundo ele, a liberação destes valores estava prevista no orçamento, mas foi bloqueada devido ao contingenciamento de recursos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, explicou o novo ministro, garantiu que poderiam ser alocados mais recursos em caso de necessidade. O novo ministro comentou que a implantação do seguro rural é uma prioridade, e acrescentou que é uma orientação do presidente Lula aumentar o diálogo com o setor agrícola. Continuidade Além de medidas estruturais, Guedes afirmou a pouco que pretende dar prosseguimento ao trabalho desenvolvido por Rodrigues nos últimos três anos e meio. O novo ministro disse ainda que "é desafio substituir Rodrigues". Ele explicou que procurará avançar na consolidação dos projetos iniciados pelo ex-ministro, ao responder a uma pergunta referente ao pacote de medidas estruturais que era negociado por Rodrigues com vários outros ministérios. Este texto foi atualizado às 13h23, com alteração do horário de posse do ministro.